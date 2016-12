6 Film yang Diangkat Berdasarkan Kisah Nyata

Disney mengumumkan bahwa trailer pertama film Beauty and the Beast yang dirilis pada 14 November 2016 telah dilihat 127,6 juta kal…

Mel Gibson memastikan sekuel film The Passion of the Christ akan berjudul Ressurection. Kabar ini tidak terlalu mengejutkan karena…

Keira Knightley dikabarkan akan muncul di film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Kemunculan Keira memang disiapkan…