Ryan Gosling akan Perankan Neil Amstrong di Film Biopik

Metrotvnews.com, Jakarta: Ryan Gosling dilaporkan bergabung dalam proyek film berjudul First Man. Film ini merupakan film biografi tentang Neil Amstrong, manusia pertama yang mendarat di bulan.



Bergabungnya Ryan Gosling sebagai Neil Amstrong membuatnya kembali berkerjasama dengan sutradara, Damien Chazelle. Sebelumnya, Ryan dan Damien bekerjasama di film La La Land.

Film First Man akan didasari pada buku karya James Hansen yang berjudul First Man: A Life of Neil A. Armstrong. Film ini akan berkutat pada bagaimana perjalanan Neil Amstrong sebelum hingga setelah melakukan misi perjalanan ke bulan pada 1969.Naskah film ini akan ditulis oleh Josh Singer yang sebelumnya sukses dengan film dari kisah nyata, Spotlight. Syuting film ini direncanaka pada awal tahun 2017.Belum diketahui siapa saja artis lain yang akan terlibat di film ini. Universal Pictures juga belum mengumumkan jadwal tayang resmi film ini.Kerjasama Ryan dan Damien sudah terbukti di film La La Land. Film yang juga dibintangi Emma Stone ini menjadi film paling banyak mendapat nominasi di Golden Globe yang akan digelar pada 2017.(ELG)