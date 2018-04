Iko Uwais Beradu Akting dengan Dave Bautista di Film Laga Komedi

California: Aktor laga Iko Uwais bergabung dengan Dave Bautista dan Kumail Nanjiani untuk peran di film Stuber. Ini merupakan film laga komedi produksi 20th Century Fox.



Menurut laporan Empire, Stuber berkisah tentang seorang detektif tangguh yang menyuruh supir taksi Uber mengantarnya dalam perjalanan malam yang penuh kekacauan. Dave dan Kumail akan beradu akting sebagai detektif dan supir.

Iko bergabung sebagai pemeran utama ketiga. Apa peran Iko, masih belum diungkap. Ada kemungkinan dia akan berperan menjadi tokoh antagonis.Naskah asli Stuber awalnya ditulis oleh Tripper Clancy (Four Against the Bank). Fox membelinya pada 2016 dan merekrut Michael Dowse untuk menjadi sutradara.Menurut laporan Deadline, Iko baru saja selesai syuting film laga barat Mile 22 garapan sutradara Peter Berg bersama Mark Wahlberg dan Lauren Cohan. Dia juga akan muncul di film laga Triple Threat garapan Jesse V Johnson.(ELG)