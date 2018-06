Gal Gadot akan Bintangi Red Notice Bersama Dwayne Johnson

California: Gal Gadot resmi bergabung ke proyek film laga Red Notice garapan penulis-sutradara Rawson Marshall Thurber. Dia akan menjadi lawan main Dwayne Johnson yang telah lebih dulu bergabung.



Seperti dilaporkan Deadline, Gadot akan memerankan sosok misterius dan cerdas dalam dunia seni. Gambaran cerita Red Notice masih belum diungkap, tetapi film ini dideskripsikan sebagai komedi laga dengan kisah perampokan berskala dunia yang melibatkan tiga orang.

Dwayne akan memerankan agen interpol yang mengejar pencuri seni dunia. Satu lagi pemain utama pria masih belum diumumkan. Bagi Gadot, film ini akan menjadi proyek pertama di luar seri superhero DC sejak dia bergabung sebagai pemeran Wonder Woman.Hak atas Red Notice dimiliki oleh Universal Pictures sejak Februari lalu. Sejumlah studio dikabarkan "bertarung" untuk mendapatkan hak film ini, yang akhirnya dimenangkan Universal. Syuting akan dimulai pada April 2019 di Eropa dan jadwal rilisnya adalah 12 Juni 2020.Kisah itu menjadi rebutan karena konon, ini adalah salah satu properti intelektual asli dan kuat. Cerita dan naskah dikembangkan langsung oleh Rawson, yang sebelumnya menulis dan mengarahkan DodgeBall: A True Underdog Story, The Mysteries of Pittsburgh, dan We're the Millers.Red Notice akan menjadi kolaborasi ketiga antara Rawsom dan Dwayne, setelah Central Intelligence (2016) dan Skyscraper yang akan dirilis dalam waktu dekat.(ASA)