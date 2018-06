Empat Drama Korea Terbaru di Bulan Juni 2018

Jakarta: Beberapa judul drama Korea terbaru akan memberikan cerita menarik di bulan Juni. Masih dengan pelik hidup dan kisah asmara yang rumit, penikmat sinema Korea akan disuguhkan dengan aksi terbaru para aktor dan aktris favorit.



Melansir laman Soompi, ada empat judul yang siap menemani Anda sepanjang di bulan Juni.





1. Are You Human?



Bercerita tentang kisah cinta antara dua dunia. Nam Shin (Seo Kang-joon) merupakan putra dari keluarga kaya raya pemilik perusahaan teknologi besar. Ia koma setelah mengalami kecelakaan. Ibunya (Kim Sung-ryung) seorang ahli ilmu otak dan kecerdasan buatan menciptakan produk android bernama Nam Shin III dengan bentuk persis seperti putranya. Android itu berperan seolah-olah sebagai Nam Shin dan memiliki pengawal bernama Kang So-bong (Gong Seung-yeon). Nam Shin III rupanya jatuh cinta pada sosok Kang So-bong.



Aktor: Gong Seung-yeon dan Seo Kang-joon.

Jumlah Episode: 18

Jaringan: KBS2

Tanggal rilis: 4 Juni 2018





2. Secrets and Lies



Han Woo Jung (Seo Hae Won) memiliki personaliti yang cemerlang. Sayang, ia mengkhianat sahabatnya Shin Hwa Kyung (Oh Seung Ah). Kejadian tersebut mengacaukan hidup Han Woo Jung, tetapi ia tetap memperjuangkan cita-citanya dan pantang menyerah.



Aktor: Han Woo Jung, Kim Kyung Nam as Yoon Do Bin, Shin Hwa Kyung dan Lee Joong Moon.

Jumlah Episode: 120

Jaringan: MBC

Tanggal rilis: 25 Juni 2018





3. Life on Mars





Life on Mars merupakan film remake berjudul sama yang dirilis stasiun televisi Inggris pada 2006-2007. Serial ini juga sempat ditayangkan di Amerika Serikat dan Spanyol.



Han Tae Joo (Jung Kyoung-Ho) terlibat insiden saat melakukan investigasi kasus pembunuhan. Ketika ia terbangun, ia menemukan dirinya hidup di tahun 1987. Untuk kembali ke dunia asalnya, ia harus memecahkan sebuah kasus pembunuhan.



Aktor: Jung Kyung-Ho, Park Song Woong dan Go Ah Sung.

Jumlah Episode: -

Jaringan: Orion Cinema Network

Tanggal rilis: 9 Juni 2018





4. What's Wrong with Secretary Kim



Berkisah tentang sosok wakil pemimpin perusahaan ternama Lee Young Joon (Park Seo Joon) yang arogan, kaget ketika sekretaris yang telah bekerja dengannya selama 9 tahun, Kim Mi So (Park Min Young) memutuskan untuk berhenti. Tujuan Kim Mi So mengundurkan diri untuk mencari pria biasa untuk dikencani. Kim Mis So kemudian melakukan kencan buta dengan seorang wartawan.



Aktor: Park Seo Joon dan Park Min Young.

Jumlah Episode: 16

Jaringan: tvN

Tanggal rilis: 6 Juni 2018





