Tersangka Pencuri Piala Oscar Frances McDormand Terancam Penjara Tiga Tahun

California: Terry Bryant, tersangka pencurian Piala Oscar milik aktris Frances McDormand telah didakwa dengan pasal pidana dengan ancamam hukuman tiga tahun penjara. Terry sempat mencuri patung emas ini saat jamuan pesta usai acara pemberian anugerah.



Dilansir dari The Wrap, Terry ditahan oleh petugas keamanan di dekat pintu keluar lokasi acara di Dolby Theatre Los Angeles, setelah dia memamerkan piala ini kepada orang-orang dan berfoto bersama. Terry didakwa dengan pasal pencurian barang berharga senilai lebih dari USD950.

Menurut PageSix, McDormand sebenarnya telah meminta polisi untuk melepaskan Terry begitu piala ini kembali. Namun proses hukum tetap berlanjut karena kasus ini dilaporkan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences, selaku penyelenggara Academy Awards dan pemegang hak milik piala Oscar.McDormand sebagai pemenang memang memiliki piala. Namun dia dan para pemenang lain tidak punya hak milik resmi. Aturan ini ditetapkan untuk mencegah piala dijual ke publik.Sebelumnya, Terry sempat mengeposkan video siaran langsung di Facebook saat membawa piala. Dalam pakaian tuksedo, tampak dia memegang piala dengan bangga, pamer ke orang-orang di sekitar, serta meminta mereka mengucapkan selamat. Dia juga sempat berpose untuk foto selfie.Seorang fotografer yang memotret Terry tidak mengenali dia sebagai pemenang Piala Oscar 2018. Dia pun mengikuti Terry saat berjalan keluar. Saat dikonfrontir, Terry tidak melawan dan langsung mengembalikan patung. Petugas keamanan lantas menahan Terry, sebelum dia ditangkap polisi. Piala pun langsung dikembalikan ke McDormand.McDormand memenangkan Oscar dan menyisihkan empat nomine lain, yaitu Meryl Streep (The Post), Sally Hawkins (The Shape of Water), Margot Robbie (I, Tonya), serta Saoirse Ronan (Lady Bird). Sebelumnya, McDormand pernah meraih Oscar lewat film Fargo (1996).(ELG)