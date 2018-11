Sutradara Snowpiercer Garap Film Drama Keluarga "Parasite"

Seoul: Bong Joon-ho, sutradara yang dikenal luas lewat film Snowpiercer dan Okja, akan mengerjakan film terbaru berjudul Parasite. Ini akan menjadi film pertama Bong yang kembali ke akar bahasanya, Korea, setelah Okja yang berbahasa Inggris.



Naskahnya ditulis langsung oleh Bong dengan kisah yang janggal tentang "dua keluarga yang terpisah dunia, tetapi mirip, menggambarkan realitas dunia tempat kita hidup".

Pemain yang terlibat, menurut laporan Korea Joongang Daily, adalah Song Kang-ho, Lee Sun-gyun, Cho Yeo-jeong, dan Park So-dam. Mereka akan berperan sebagai keluarga suami-istri dengan dua anak. Ini akan menjadi kolaborasi keempat Bong dengan Song Kang-ho, menyusul Memories of Murderer, The Host, dan Snowpiercer.Pemain lain yang terlibat Jang Hye-jin (Poetry), Choi Woo-shik (Train to Busan), dan Park So-dam (The Priests).Tidak seperti sejumlah film Bong sebelumnya, Parasite akan memiliki jalur distribusi tradisional. Laporan terbaru Slash Film menyebut bahwa hak edar film ini telah dibeli NEON, distributor baru yang telah mengedarkan film-film kecil dan menengah seperti I, Tonya, Colossal, The Bad Batch, dan Ingrid Goes West.Film ini direncanakan rilis pada 2019. Namun belum ada kabar lebih lanjut soal kawasan distribusi selain Amerika Utara.Parasite akan menjadi film panjang ketujuh Bong sebagai sutradara. Film-filmnya kerap meraih penghargaan di sejumlah festival film. Sebagian film juga menembus capaian box office di lingkup domestik Korea Selatan.(ELG)