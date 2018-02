Seni Make Up Karakter

Jakarta: Penata rias special effect kini tengah naik daun seiring menjamurnya film bergenre thriler, horor, dan genre lain yang menciptakan karakter tertentu. Trik rias special effect ini membuat efek di wajah pemeran berupa luka atau memar pada film fantasi, monster, zombie dan hantu.



Indonesia memiliki beberapa make up artist special effect yang namanya sudah cukup dikenal di dunia perfilman maupun tata rias. Salah satunya adalah Irene Unarso yang malang melintang di dunia make up special effect sejak 2014.

Berawal dari iseng, hobi membuat make up karakter justru membuahkan hasil. Keahlian tersebut dipelajari Irene secara otodidak. Mulanya, ia hanya mencari tahu lewat internet, tapi lama kelamaan dia menekuni bidang ini dan menjadi make up artist karakter yang handal.Tawaran demi tawaran pun berdatangan. Irene biasanya dipercaya membuat riasan tokoh pahlawan nasional atau pahlawan di film fiksi.Nama perempuan kelahiran Pekalongan tahun 1981 itu pun kian melambung ketika didapuk membuat make up karakter pada video klip sebuah band indie di Indonesia. Tak hanya itu, Irene makin beken setelah membuat make up pada wajah agar terlihat lebih tua dari aslinya. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas Irene.Selain Irene, ada lagi seorang make up artist yang jago membuat make up special effect dalam jenis prostetik, yaitu Cherry Wirarwan.Laki-laki yang memulai debut sebagai pemain teater itu juga mempelajari tata rias karakter secara otodidiak. Dari teater pula, Cherry mengerti soal gambar, lighting, ketajaman gambar, dan lainnya. Hal tersebut menurutnya juga penting saat membuat prostetik make up.Dari kecakapan membuat make up special effect itu, akhirnya mengantarkan Cherry menjadi make up artist di sejumlah produksi film nasional. Beberapa film yang pernah mendapuknya sebagai penata rias special effect antara lain Night Bus, Jenderal Soedirman, Soekarno, Petak Umpet Minako, Mereka yang Tak Terlihat, Di Balik 98, Pasukan Garuda: I Leave My Heart In Lebanon, dan masih banyak lagi.Selengkapnya mengenai para penata rias karakter tersebut bisa Anda saksikan dalam program IDEnesia episode Seni Make Up Karakter, Minggu, 18 Februari 2018, pukul 21.30 WIB, hanya di Metro TV.(ROS)