Miles Teller Dampingi Tom Cruise di Top Gun Maverick

California: Proyek film Top Gun: Maverick dari produser dan aktor utama Tom Cruise telah menemukan pemain baru. Miles Teller, yang dikenal lewat perannya sebagai pelajar musik ambisius di film Whiplash, bergabung sebagai pemeran pilot anak didik Maverick.



Seperti dilaporkan Variety, Miles memerankan tokoh bernama Bradley Bradshaw. Bradley adalah anak dari Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards), yang merupakan kopilot Maverick (Tom Cruise) di film Top Gun pertama (1986).

Sebelum nama Miles keluar untuk mengisi peran, nama-nama bintang muda Hollywood yang sempat masuk dalam daftar kandidat yaitu, Nicholas Hoult, Glen Powell, Dylan O'Brien dan Austin Butler.Miles adalah aktor kelahiran Pennsylvania 1987. Dia telah bermain di belasan film cerita panjang sejak 2010, seperti Project X, trilogi Divergent, Fantastic Four, dan War Dogs. Terakhir kali dia muncul dalam film drama perang Thank You for Your Service.Top Gun: Maverick digarap sutradara Joseph Kosinski (Oblivion) dengan naskah tulisan Peter Craig (Mockingjay), Justin Marks (The Jungle Book), serta Ashley Miller dan Zack Stentz (Thor).Film Top Gun kedua ini masih berkisah tentang kompetisi di akademi pilot pesawat tempur. Namun kini Maverick menghadapi dunia berbeda, di mana ada drone dan pesawat tempur generasi kelima. Film ini juga menyoroti akhir era dog fighting atau pertempuran pesawat jarak dekat.Produksi dilakukan Skydance dan Bruckheimer film untuk Paramount. Jerry Bruckheimer kembali menjadi produser.Top Gun: Maverick akan dirilis di bioskop pada Juli 2019.(ELG)