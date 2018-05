Film Terbaru Soleh Solihun Libatkan Jerinx SID dan Julie Estelle

Jakarta: Soleh Solihun dan Monty Tiwa diam-diam kembali berkolaborasi mengerjakan film cerita. Untuk proyek terbaru ini, syuting dikerjakan salah satunya di Bali dan melibatkan Jerinx "Superman is Dead" sebagai pemain.



Kabar ini terungkap lewat foto-foto yang dibagikan Monty, Soleh, dan Jerinx di media sosial. Beberapa pemain lain yang terlibat adalah Julie Estelle, Augie Fauntinus, Surya Saputra, dan Unique Priscilla. Jerinx, lewat sebaran foto di Instagram, menyebut dia mulai ikut syuting di Bali pada pada Kamis, 24 Mei 2018.

"Sudah dipastikan. Aku akan mengerjakan film layar lebar keempat. Mulai syuting 24 Mei. Bisakah kalian tebak peran apa yang akan kumainkan?" tulis Jerinx dalam keterangan foto 17 Mei. Tampak dirinya mengenakan jumpsuit dan memegang gitar akustik.Judul filmnya tidak disebutkan. Namun pada 7 Maret, Jerink pernah berkicau akan terlibat di film daur ulang Ateng The Godfather. Dia juga membagikan foto dan pernyataan sama di Instagram, tetapi telah dihapus."Ingat sosok Ateng? Segera akan difilmkan lagi. Haruskah aku terlibat di film ini?" kicau @jrx_sid.Monty juga membagikan foto dirinya bersama Julie dan Soleh yang mengenakan setelah merah muda. Tora Sudiro dan Lukman Sardi berkomentar bahwa Soleh adalah Iskak."Iskak banget," tulis Lukman.Ateng the Godfather adalah film komedi rilisan 1976 dari sutradara Hasmanan dan produser Gope Samtani. Produksi dilakukan Rapi Films. Mengingat Soleh dan Monty pernah bekerja sama dengan Rapi lewat film horor komedi Reuni Z, ada kemungkinan bahwa mereka juga melanjutkan kolaborasi lewat proyek daur ulang ini.Ateng the Godfather dibintangi oleh duo komedian Ateng Suripto dan Iskak Darmo Suwiryo, yang juga ikut menulis naskahnya bersama Ahmad Jamal. Kisahnya terjadi di seputar Don Ateng Singaleon (Ateng), Iskak Kreolibo (Iskak) dan pujaan hatinya Dona Vivi (Vivi Sumanti), serta konflik dengan suku Kribo dan pesaing Iskak, Papai Si Pelaut (Kang Ibing).(DEV)