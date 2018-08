Film The Meg Pimpin Box Office, Sisihkan Mission Impossible 6

California: Film thriller The Meg dari Warner Bros memimpin perolehan box office dunia pada akhir pekan terakhir. Selama tiga hingga lima hari pertama tayang, film ini meraup pemasukan kotor USD141,3 juta atau sekitar Rp2 triliun dari 43 teritori distribusi.



Menurut data comScore dan Box Office Mojo, angka ini menyisihkan Mission: Impossible - Fallout yang sebelumnya berjaya di box office selama dua ahir pekan berturut-turut. Pada akhir pekan ketiga M:I 6 dari Paramount Pictures menambah capaian USD58,4 juta sehingga total pemasukan koto menjadi USD437,56 juta atau sekitar Rp6,4 triliun dari 60 teritori.

Disney's Christopher Robin, Slender Man, dan BlacKkKlansman telah dirilis di beberapa negara. Pemasukan kotornya pada akhir pekan terakhir berada di kisaran USD10 juta hingga USD13 juta.

Lalu pemasukan untuk The Spy Who Dumped Me, Mamma Mia! Here We Go Again, The Equalizer 2, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, dan Ant-Man and the Wasp telah mulai menurun. Pada akhir pekan terakhir, kelima film barat ini menambah pemasukan kisaran USD4 juta hingga USD7 juta.

Sementara itu, ada dua film Tiongkok yang berjaya di negerinya sendiri, yaitu iPartment dan The Island.

Pada akhir pekan pertama, iPartment meraup pemasukan kotor sebesar USD80 juta atau sekitar Rp1,17 triliun hanya dari pasar Tiongkok. Jumlah ini melebihi perolehan M:I 6 di lingkup domestik AS-Kanada pada akhir pekan pertama rilis. Lalu The Island meraup USD77,48 juta dalam periode yang sama.

(DEV)