Animasi Avatar Dikembangkan ke Serial Live-action

California: Serial animasi Avatar: The Last Airbender akan dikembangkan ke dalam versi serial live-action oleh duo kreator aslinya, Michael DiMartino dan Bryan Konietzko. Proyek ini akan dikerjakan di bawah naungan Netflix dan Nickelodeon.



Menurut laporan Variety, Michael dan Bryan akan menjadi produser eksekutif sekaligus kreator yang mengontrol aspek manajemen dan kreatif. Mereka menyatakan pemain akan dipilih sesuai karakter budaya setiap tokoh. Tidak ada whitewashing (aktor kulit putih yang memerankan karakter non-kulit putih).

"Kami sangat senang atas kesempatan untuk memimpin adaptasi live-action atas Avatar: The Last Airbender. Kami tak sabar menunggu untuk mewujudkan dunia Aang secara sinematik seperti yang selalu kami bayangkan, dengan pemain yang sesuai budaya dan tidak 'diputihkan'," kata Michael dan Bryan, seperti dikutip Variety."Ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup untuk membangun berdasarkan kerja hebat setiap orang dari serial animasi aslinya, dan bahkan mendalami lebih jauh karakter, cerita, aksi, dan dunianya. Netflix sepenuhnya berdedikasi untuk mewujudkan visi kami atas penceritaan ulang ini dan kami luar biasa bersyukur bisa bekerja sama dengan mereka," lanjut mereka.Serial Avatar, yang dirilis perdana pada 2005-2008, berjalan selama 61 episode tiga musim. Sutradara M Night Shyamalan bersama Paramount Pictures pernah membuat adaptasinya versi film berjudul The Last Airbender (2010), tetapi mendapat beragam kritik negatif dari penggemar. Nickelodeon juga membuat serial sekuelnya berjudul The Legend of Korra (2012-2014).Avatar berkisah tentang Aang dan kawan-kawannya di dunia yang terbagi atas empat negara, yaitu Air, Api, Tanah, dan Udara. Dari setiap negara, ada orang-orang khusus yang mampu mengendalikan elemen lewat seni bela diri. Aang, sebagai Avatar, mampu mengontrol keempat elemen dan harus berhadapan dengan Negara Api yang memulai perang.Serial terbaru dari Netflix akan masuk tahap produksi pada 2019.(ASA)