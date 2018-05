Netflix akan Rilis 470 Film dan Serial Hingga Akhir 2018

New York: Netflix ingin semakin besar tidak hanya sebagai layanan streaming, tetapi juga perusahaan produksi film dan serial. Hingga saat ini, mereka telah punya 500-an judul rilis dan akan bertambah lagi hingga 1.000 pada akhir 2018.



Rencana ini, seperti dilaporkan SayMeTech, dikatakan oleh bos urusan konten Netflix Ted Sarandos dalam Media & Communications Summit 2018 yang digelar Moffett Nathanson di New York pada Senin, 14 Mei lalu. Menurut Ted, 85 persen anggaran belanja ke depan akan menyasar serial dan film asli yang dibuat khusus untuk Netflix.

Biaya yang dikeluarkan selama 2018 akan mencapai USD8 miliar atau sekitar Rp112,8 triliun. Nilai tersebut setengah dari total pendapatan kotor yang diperoleh 19 film Marvel Cinematic Universe di seluruh dunia sejak 2008.Ted menyebut bahwa Netflix diharapkan akan memiliki 1.000 judul asli yang tersedia di layanan streaming hingga akhir 2018. Dari seribu judul ini, 470 di antaranya baru akan dirilis antara sekarang hingga akhir tahun. Menurut Ted, 90% pelanggan Netflix menonton program asli secara rutin. Para kreator pun tertarik untuk membuat karya mereka ada dalam katalog jaringan."Para kreator yang kami temui, mereka menonton Netflix dan ingin ada di jaringan kami," kata Ted."Cara kami untuk mengamankan pertunjukan itu adalah dengan memiliki reputasi bagus dengan pemain, merek yang dibanggakan orang, dan riwayat baik dalam mengantarkan," imbuhnya.Dengan rencana tersebut dan 33 minggu tersisa hingga akhir Desember 2018, artinya Netflix bisa merilis 14-15 judul baru setiap pekan. Dua proyek yang kini sedang dikerjakan adalah film adaptasi novel Stephen King, In the Tall Grass, oleh sutradara Vincenzo Natali dan serial horor besutan Guillermo del Toro.(DEV)