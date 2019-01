Preman Pensiun Pimpin Box Office Indonesia

Jakarta: Film adaptasi Preman Pensiun rilisan MNC Pictures memimpin capain box office film domestik selama akhir pekan lalu, yang sekaligus menjadi akhir pekan pembuka bagi film ini. Selama tiga hari tayang di bioskop hingga Minggu, 20 Januari 2019, film ini meraup angka penjualan tiket 300 ribu lembar.



Ditambah hasil penjualan hari pertama (17 Januari), total pendapatan film ini setara 352 ribu lembar tiket. Preman Pensiun berada di urutan ketiga dalam kategori film 2019 dengan pendapatan tertinggi selama akhir pekan pembuka atau pertama.

Dua film 2019 dengan pendapatan tertinggi selama akhir pekan pertama adalah Keluarga Cemara (Visinema) dengan 460 ribu tiket dan DreadOut (GoodHouse) dengan 379 ribu tiket.Mata Batin 2 (Hitmaker Studios) baru saja dirilis di bioskop dan telah menembus angka penjualan tiket 242 ribu lembar selama empat hari pertama, setelah dibuka pada hari Kamis (17 Januari) dengan 52 ribu lembar.Terima Kasih Cinta (Bintang Pictures) juga baru saja dirilis dan telah mencapai angka 45 ribu lembar tiket. Hingga Senin, 21 Januari 2019, film ini hanya tersisa di 20-an layar yang kebanyakan Bekasi.Keluarga Cemara melewati akhir pekan ketiga tayang dan menambah angka penjualan tiket sekitar 210 ribu lembar. Total capaian selama 18 hari tayang adalah 1,45 juta lembar tiket.Film-film lain yang masih bertahan hingga pekan ini adalah After Met You (RA Pictures), Perjanjian dengan Iblis (MD-Pichouse), dan Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga (Starvision Plus & Miles). Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (Cinesurya) juga masih tayang ulang di satu bioskop Jakarta.Lagi-lagi Ateng (13 Entertainment) telah resmi pamit dari bioskop.Berikut daftar sementara delapan film 2019 dan jumlah penjualan tiket, menurut data FilmIndonesia.or.id.1. Keluarga Cemara (1.451.338)2. DreadOut (822.980)3. Preman Pensiun (352.911)4. Mata Batin 2 (242.403)5. Perjanjian dengan Iblis (157.355)6. After Met You (49.077)7. Terimakasih Cinta (45.530)8. Lagi-lagi Ateng (25.778)(ASA)