Game of Thrones yang Disebut Jokowi, Serial Televisi Terbaik Dunia

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat pidatonya mengguncang dunia. Dalam sambutan di plenarry session IMF-World Bank 2018 yang digelar di Nusa Dua, Bali, Jokowi mengibaratkan situasi global dalam konteks sosial-ekonomi seperti keadaan dalam serial Game of Thrones.



"Akhir-akhir ini hubungan antarnegara maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones," kata Jokowi, di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.

Ini bukan kali pertama Jokowi menggunakan analogi perfilman dalam pidatonya. Pada September lalu, dalam acara World Economic Forum ASEAN di Hanoi, Vietnam, Jokowi mengaitkan kondisi perekonomian saat ini dengan sosok Thanos dalam film Avengers: Infinity War.Secara tidak langsung Jokowi menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang dinamis, yang juga mengikuti perkembangan dunia hiburan. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai metalhead itu ternyata juga paham apa-apa saja yang sedang digandrungi masyarakat dunia. Di antaranya film Avengers dan serial televisi Game of Thrones.Game of Thrones merupakan kisah yang ditulis oleh George RR Martin. Kemudian diadaptasi ke serial televisi oleh HBO, saluran televisi berbayar. Serial Game of Thrones digarap oleh David Benioff dan D.B. Weiss.Saat ini, serial Game of Thrones telah masuk musim ketujuh dan akan berakhir pada musim kedelapan, tahun depan.Game of Thrones mulai tayang perdana di televisi pada 17 April 2011. Tidak butuh waktu lama, serial ini jadi populer di seluruh dunia.Situs ulasan film Rotten Tomatoes pada tahun lalu sempat melakukan jajak pendapat soal serial televisi terfavorit dalam 20 tahun terakhir. Nama Game of Thrones pun duduk di posisi puncak, disusul serial televisi Breaking Bad di posisi kedua dan The Big Bang Theory di posisi tiga.Selama tujuh tahun tayang, serial ini telah mendapat 255 penghargaan dan 715 nominasi. Termasuk penghargaan pada ajang-ajang bergengsi seperti Emmy Awards dan Golden Globe Awards. Pada tahun ini Emmy Awards sebagai ajang penghargaan yang dipercaya karena kredibilitasnya di bidang serial televisi mengganjar serial ini dengan piala kategori Outstanding Drama Series.Pada tahun 2017, saat musim ketujuh Game of Thrones ditayangkan di televisi, serial ini memecahkan rekor dengan mendulang 16,5 juta penonton, berdasarkan data yang dikeluarkan Nielsen. Rata-rata penonton serial ini bertambah 8 juta orang di setiap musimnya.Alasan utama mengapa serial ini begitu populer tidak lepas dari jalan cerita yang disuguhkan. Game of Thrones menyajikan kisah intrik politik kerajaan, berikut sekelumit kisah kehidupan yang mengikutinya. Lebih dari itu, alur cerita serial ini sulit ditebak, sehingga membuat para penonton larut dalam emosi juga rasa penasaran.(ELG)