10 Film Indonesia Dirilis di Netflix

Jakarta: Netflix telah mengawali ekspansi konten mereka untuk film dan serial produksi Indonesia. Awal pekan ini, mereka merilis 10 film Indonesia yang pernah beredar di bioskop sejak 2005.



Film-film itu berasal dari empat rumah produksi, meliputi Miles Films, Visinema, Soraya Intercine Films, dan Kalyana Shiera.

Dari Miles, ada film biografi Gie (2005) dan Athirah (Emma, 2016) serta drama percintaan Ada Apa dengan Cinta? 2 (2016) garapan Riri Riza. Sebelumnya, film adaptasi novel Sang Pemimpi (The Dreamer) juga telah dirilis di Netflix.Menurut produser Mira Lesmana, AADC 2 hanya beredar di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Lalu tiga film lainnya beredar di semua negara jangkauan Netflix.Dari Visinema, ada Cahaya dari Timur: Beta Maluku (2014), Filosofi Kopi the Movie (2015), serta Surat dari Praha (2016). Semua disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko.Dari Soraya Intercine, ada drama adaptasi 5CM (2012) garapan Rizal Mantovani, drama adaptasi The Sinking of Van Der Wijck (2013) garapan Sunil Soraya, dan Single (2015) garapan Raditya Dika. Sebelumnya, film horor supranatural Mata Batin (3RD Eye) dari Hitmaker Studios juga telah dirilis di platform streaming ini.Lalu dari Kalyana Shiera, ada Arisan! 2 (2011) garapan Nia Dinata.Sebelumnya, sudah ada tiga film Indonesia lain yang hak tayangnya di platform streaming dibeli Netflix, yaitu Merantau (2009) garapan Gareth Evans, Galih dan Ratna (2017) garapan Lucky Kuswandi, dan The Secret: Suster Ngesot Urban Legend (2018) garapan Raffi Ahmad.Sementara itu, film The Night Comes For Us garapan Timo Tjahjanto akan dirilis perdana di Netflix pada 19 Oktober 2018. Film horor thriller ini akan menjadi film Netflix asli perdana dari Indonesia.(ELG)