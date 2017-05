Critical Eleven Jadi Film Terlaris Akhir Pekan

Metrotvnews.com, Jakarta: Film Critical Eleven arahan Monty Tiwa cukup sukses dalam pekan pertama penayangan. Menurut data filmindonesia.or.id, selama enam hari sejak Rabu 10 Mei, film distribusi StarVision ini menjaring sedikitnya 301.626 penonton di 236 bioskop.



Film lain yang dirilis bersamaan adalah Selebgram arahan Wishnu Kuncoro. Film produksi dan distribusi K2K Pictures ini berselisih jauh dengan perolehan 51.716 penonton di 53 bioskop.

Dua film dari pekan sebelumnya masih bertahan di layar lebar dan belum mencapai angka 100 ribu penonton. Satria Heroes Revenge of the Darkness arahan Kenzo Maihara dan Arnandha Wyanto mendapat 98 ribu penonton. Sementara Membabi Buta arahan Joel Fadly dan dibintangi Prisia Nasution mendapat 18 ribu penonton.Film horor yang juga dibintangi Prisia Nasution, The Curse, telah memasuki pekan ketiga penayangan sejak dirilis pada 27 April 2017. Film arahan Muhammad Yusuf ini meraup sekitar 116 ribu lembar penjualan tiket.Pencapaian Critical Eleven menempatkannya di posisi 10 film terlaris tahun 2017. Film Stip & Pensil dan Kartini berada di posisi 8 dan 9 dengan perolehan penonton sekitar 540 ribu. Sementara The Guys berada di posisi 6 dengan 560 ribu penonton. Ketiga film terakhir juga masih beredar di sejumlah bioskop.Sementara itu, dua film nasional telah mengantri untuk tayang mulai Kamis 18 April. Ada film Ziarah arahan BW Purba Negara dan Parakang arahan Abdul Rodjak.(ELG)