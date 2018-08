11 Hari Tayang, Pendapatan Si Doel Tembus Rp50 Miliar

Jakarta: Si Doel The Movie dari Falcon Pictures baru saja melewati akhir pekan kedua tayang di bioskop dan tetap memimpin perolehan box office domestik. Selama tiga hari hingga Minggu, 12 Agustus 2018, angka penjualan tiketnya mencapai 268 ribu lembar, disusul Sebelum Iblis Menjemput dari Sky Media dengan 211 ribu lembar tiket.



Menurut data Katalog Film Indonesia, dengan asumsi satu tiket setara Rp37 ribu, Si Doel meraup pemasukan kotor sekitar Rp9,9 miliar (dalam 10-12 Agustus 2018, akhir pekan kedua dari jadwal tayang perdana film). Total pemasukan kotor selama 11 hari di bioskop adalah Rp50,61 miliar dengan jumlah tiket terjual 1,368 juta lembar.

Sebelum Iblis Menjemput, yang baru saja melalui akhir pekan pertama, berada di posisi kedua dengan nilai pemasukan kotor setara 211 ribu lembar tiket atau Rp7,8 miliar. Jika ditambah dengan pemasukan hari pertama, Kamis, 9 Agustus, total pemasukan kotor setara 271 ribu lembar tiket atau Rp10 miliar.Serendipity, film drama percintaan dari Virgo Putra Film yang dirilis bersamaan dengan Sebelum Iblis Menjemput, belum diketahui datanya lewat situs Katalog Film Indonesia.Kafir: Bersekutu dengan Setan dari Starvision Plus berada di posisi ketiga pada akhir pekan terakhir ini. Jumlah tiket terjual selama tiga hari adalah 78 ribu tiket sehingga total selama 11 hari mencapai 440 ribu tiket atau Rp16,3 miliar.Aib: #Cyberbully dari produser Amar Mukhi menambah penjualan 38 ribu tiket pada akhir pekan kedua, sehingga total pemasukan kotor 120 ribu tiket atau Rp4,4 miliar. Lalu 13: The Haunted menambah 25 ribu tiket sehingga totalnya adalah 285 ribu lembar atau sekitar Rp10,5 miliar.Berikut daftar sementara 15 film terlaris tahun menurut data Katalog Film Indonesia per Senin, 13 Agustus 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.133)3. #Teman tapi Menikah (1.653.105)4. Jailangkung 2 (1.498.635)5. Si Doel The Movie (1.368.843)6. Sabrina (1.337.510)7. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)8. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)9. Yowis Ben (935.622)10. Rasuk (900.019)11. Target (823.525)12. Sajen (792.892)13. 22 Menit (762.621)14. Benyamin Biang Kerok (740.346)15. Alas Pati (682.470)(ASA)