Ini Film-film Pesaing Marlina untuk Oscar 2019

Jakarta: Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak telah resmi diumumkan sebagai perwakilan Indonesia untuk seleksi nominasi Academy Awards ke-91 di AS dalam kategori Best Foreign Language Film. Sejauh ini, sudah ada 55 negara lain yang mengirim film mereka masing-masing.



Keputusan tentang submisi film Marlina diumumkan oleh komite khusus bentukan Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) di Jakarta pada Selasa, 18 September 2018. Setidaknya enam negara lain, seperti dilaporkan Deadline, juga baru saja mengumumkan film mana yang akan mereka kirim.

Thailand mengirim Malila: The Farewell Flower dari sutradara Anucha Boonyawatana. Lebanon mengirim Capernaum, yang belum lama ini hak edarnya dibeli Sony Classic. Pakistan mengirim drama komedi Cake, yang punya serial sambungannya di YouTube.Lalu ada Brazil dengan The Great Mystical Circus garapan Carlos Diegues, Slovenia dengan Ivan garapan Janez Burger, dan Bulgaria dengan Omnipresent garapan Ilian Djevelekov.Buffalo Boys, film drama laga western koproduksi perusahaan Indonesia dan Singapura, dipilih sebagai film perwakilan dari Singapura. Italia dan Prancis, dua negara peraih kemenangan paling banyak di kategori ini, belum membuat pengumuman.Sejak Academy Awards atau Piala Oscar punya kategori kompetisi Best Foreign Language Film pada 1956, Italia dan Prancis adalah dua negara peraih nominasi terbanyak. Bersama Jepang, mereka menjadi negara yang paling sering mengirimkan film ke sana.Sejak 1956, sudah ada 11 film Italia dan sembilan film Prancis peraih Piala Oscar. Jepang meraih empat kemenangan, termasuk yang terakhir Departures pada 2008. Spanyol juga telah menang empat kali dan film terakhir adalah The Sea Inside pada 2004.Indonesia sudah mengikuti ajang seleksi ini 20 kali sejak 1987. Film pertama adalah Nagabonar garapan MT Risyaf dan film terakhir sebelum Marlina adalah Turah garapan Wicaksono Wisnu Legowo. Jika nanti Marlina lolos seleksi tahap pertama lalu berlanjut ke lima besar, Piala Oscar 2018 akan menjadi kali pertama film Indonesia melaju sebagai nomine.Berikut daftar 56 negara peserta seleksi Oscar 2019 beserta judul filmnya dan nama sutradara, seperti dikutip oleh Deadline pada Rabu, 19 September.1. Aljazair – Until The End Of Time – Yasmine Chouikh2. Austria – The Waldheim Waltz – Ruth Beckermann3. Belanda – The Resistance Banker – Joram Lürsen4. Belarusia – Crystal Swan – Darya Zhuk5. Belgia – Girl – Lukas Dhont6. Bolivia – Muralla – Rodrigo Patiño7. Bosnia – Never Leave Me – Aida Begic8. Brasil – The Great Mystical Circus – Carlos Diegues9. Bulgaria – Omnipresent – Ilian Djevelekov10. Ceko – Winter Flies – Olmo Omerzu11. Cile – And Suddenly The Dawn – Silvio Caiozzi12. Dominika – Cocote – Nelson Carlo de los Santos13. Ekuador – A Son Of Man – Jamaicanoproblem and Pablo Agüero14. Estonia – Take It Or Leave It – Liina Trishkina-Vanhatalo15. Finlandia – Euthanizer – Teemu Nikin16. Georgia – Namme – Zaza Khalvashi17. Kamboja – Graves Without A Name – Rithy Pan18. Kolombia – Birds of Passage, Cristina Gallego & Ciro Guerra19. Kroasia – The Eighth Commissioner – Ivan Salaj20. Mesir – Yomeddine – Abu Bakr Shawky21. Indonesia – Marlina The Murderer In Four Acts – Mouly Surya22. Inggris – I Am Not A Witch – Rungano Nyoni23. Irak – The Journey – Mohamed Al-Daradji24. Iran – No Date, No Signature – Vahid Jalilvand25. Israel – The Cakemaker – Ofir Raul Grazier26. Jepang – Shoplifters – Hirokazu Kore-eda27. Jerman – Never Look Away – Florian Henckel von Donnersmarck28. Korea Selatan – Burning – Lee Chang-dong29. Kosovo – The Marriage – Blerta Zeqiri30. Latvia – To Be Continued – Ivars Seleckis31. Lebanon – Capernaum – Nadine Labaki32. Lithuania – Wonderful Losers: A Different World – Arunas Matelis33. Luksemburg – Gutland – Govinda Van Maele34. Maroko – Burnout – Nour Eddine Lakhmari35. Meksiko – Roma – Alfonso Cuarón36. Norwegia – What Will People Say – Iram Haq37. Palestina – Ghost Hunting – Raed Andoni38. Pakistan – Cake – Asim Abbasi39. Panama – Ruben Blades Is Not My Name – Abner Benaim40. Peru – Eternity – Oscar Catacora41. Portugis – Peregrinacao – Joao Botelho42. Romania – I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians – Radu Jude43. Serbia – Offenders – Dejan Zecevic44. Singapura – Buffalo Boys – Mike Wiluan45. Slovenia – Ivan – Janez Burger46. Slowakia – The Interpreter – Martin Sulik47. Spanyol – Champions – Javier Fesser48. Swedia – Border – Ali Abbasi49. Swiss – Eldorado – Markus Imhoof50. Taiwan – The Great Buddha+ – Huang Hsin-Yao51. Thailand – Malila: The Farewell Flower – Anucha Boonyawatana52. Tunisia – Beauty And The Dogs – Kaouther Ben Hania53. Turki – The Wild Pear Tree – Nuri Bilge Ceylan54. Ukraina – Donbass – Sergei Loznitsa55. Venezuela – The Family – Gustavo Rondon Cordova56. Yunani – Polyxeni – Dora Masklavanou(ELG)