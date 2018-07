Jumlah Penonton Incredibles 2 Lampaui Film Pertama

Jakarta: Pendapatan Incredibles 2 dari box office dunia telah mencapai USD646,8 juta atau sekitar Rp9 triliun per 1 Juli 2018. Dengan capaian tersebut, film animasi Studio Pixar ini melampaui total pemasukan film sebelumnya yang dirilis 14 tahun silam, yaitu USD633 juta.



Menurut catatan Box Office Mojo dan comScore, Incredibles 2 menambah pemasukan sebesar USD44,3 dari 36 teritori internasional dan USD44,3 juta dari pasar AS-Kanada. Bagi sebagian besar teritori, film ini telah melewati akhir pekan ketiga tayang bioskop.

Dari pasar internasional, pemasukan terbesar untuk Incredibles 2 datang dari Tiongkok dengan USD21 juta per 24 Juni. Lalu disusul Australia dengan USD14 juta per 24 Juni dan Rusia dengan USD10,4 juta per 24 Juni. Dari Indonesia sendiri, pemasukan USD5,4 juta atau sekitar Rp76,3 miliar per 24 Juni.Jurassic World: Fallen Kingdom masih berjaya di box office dunia pada akhir pekan kedua penayangan. Film rilisan Universal ini telah meraup total pemasukan USD932,3 juta atau sekitar Rp13 triliun per 1 Juli.Pemasukan internasional terbesar juga datang dari Tiongkok dengan USD203,6 juta per 24 Juni. Lalu disusul Korea Selatan dengan USD43,8 juta dan Inggris dengan USD42 juta per 24 Juni. Dari Indonesia, pemasukan per 24 Juni adalah USD12,59 juta atau sekitar Rp176 miliar.Dengan total pemasukan itu, untuk sementara Fallen Kingdom berada di posisi ke-47 film barat terlaris di dunia sepanjang masa. Film pendahulunya, Jurassic World (2015) berada di posisi ke-5 dengan total pemasukan USD1,67 miliar.Jadwal rilis Fallen Kingdom berbeda di sebagian teritori, mulai dari awal hingga akhir Juni. Teritori internasional terakhirnya adalah Jepang dengan jadwal tayang perdana 13 Juli.Film barat lain yang juga unggul di box office akhir pekan terakhir adalah Sicario: Day of the Soldado (Sony) dan Ocean's 8 (Warner Bros). Pada akhir pekan pertama, Sicario meraup USD27,4 juta dari seluruh dunia. Ocean's 8 menambah USD21,8 juta sehingga total pemasukan menjadi USD209 juta.Sanju, film India dari Fox International Production, hanya dirilis di sedikit teritori. Namun pemasukan kotornya pada akhir pekan pertama cukup besar, yaitu USD24,71 juta atau sekitar Rp345 miliar.(DEV)