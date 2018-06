Lima Film Korea Selatan akan Dibuat Ulang di Hollywood

California: Studio film asal Korea Selatan, CJ Entertaiment sedang menyiapkan proyek film remake di Hollywood. Ada lima film asli yang akan dibuat ulang, termasuk drama komedi yang juga pernah dibuat ke versi Indonesia, Miss Granny.



"Kami melanjutkan produksi global kami sesuai rencana. Banyak proyek lain akan menyusul, baik remake maupun asli," kata juru bicara CJ Yoon In-ho, seperti dikutip Variety.

Menurut laporan Variety, Miss Granny akan diadaptasi menjadi dua judul sekaligus. Ada versi bahasa Spanyol yang diproduksi bersama 3Pas Studio dan versi bahasa Inggris bersama Thyler Perry Studios. Eugenio Gonzalez Derbez akan menjadi aktor utama versi Spanyol. Untuk versi Inggris, naskahnya masih dikembangkan.Empat proyek lain berangkat dari dua film thriller dan drama komedi. Hide and Seek (2013) adalah film misteri thriller garapan sutradara Huh Jung yang dibintangi oleh Son Hyun-joo. Versi bahasa Inggris ditulis dan akan disutradarai oleh aktor-sutradara Joel Moore.The Housemaid (2010) adalah film horor thriller produksi Korsel-Vietnam garapan sutradara Im Sang-soo yang dibintangi Jeon Do-yeon. Naskah untuk versi bahasa Inggris akan ditulis oleh Geoffrey Fletcher.Hello Ghost (2010) dan Sunny (2011) adalah film drama komedi yang berada di jajaran film laris pada tahun rilis masing-masing. Naskah versi bahasa Inggris untuk kedua film telah selesai dibuat. Para kru dan pemain sedang dicari.Tidak hanya remake, CJ juga menyiapkan empat proyek film lain untuk negeri Paman Sam. Ada The Vanished, drama omnibus yang diadaptasi dari novel Prancis berjudul sama karya Lena Mauger dan Stephane Remael. Ada Aurora, yang akan diarahkan oleh Drame Doremus dengan naskah garapan Salvador Paskowitz.Lalu ada drama biopik olahraga berjudul Super Fan yang akan diproduksi bersama Ivanhou Pictures dan Sidney Kimmel Entertainment. Super Fan berkisah tentang Lee Sung-woo, seorang penggemar berat tim baseball Kansas City Royals asal Korsel.Terakhir adalah biopik berjudul Sohn Kee-chung Project. Kisahnya mengikuti mendiang pelari marathon legendaris Sohn Kee-chung.(ELG)