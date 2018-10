Yoo In Na dan Lee Dong Wook Reuni dalam Drama Touch Your Heart

Seoul: Satu pasangan manis dari serial Goblin kembali reuni. Yoo In Na dan Lee Dong Wook kembali beradu peran dalam drama Korea komedi-romantis, Touch Your Heart.



Drama ini berkisah tentang seorang pengacara sukses Kwong Jung Rok (Lee Dong Wook) dengan seorang aktris Oh Jin Shim (Yoo In Na) yang menyamar sebagai sebagai warga biasa dan melamar posisi sebagai sektretaris Jung Rok.

Kwon Jung Rok adalah sosok pekerja keras dan menganggap ruang kerjanya sebagai tempat sakral. Setiap kasus dipecahkan dengan sempurna sehingga ia memiliki kredibilitas tinggi di mata para klien.Oh Jin Shim adalah aktris yang memiliki nama panggung Oh Yoon Seo. Ia diduga memilih pensiun dari dunia hiburan setelah skandal yang telah menimpanya.Tujuan Yoon Seo memalsukan identitas dan melamar sebagai sekretaris Jung Rok adalah untuk membersihkan namanya agar dapat kembali ke panggung hiburan. Kali ini, Yoo In Na berperan sebagai sosok ceria dan unik."Sudah lama sejak (akhirnya) saya menemukan cerita yang bagus, jadi saya bersemangat. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan penggambaran yang baik untuk drama ini," kata Yoo In Na.Touch Your Heart disutradarai produser Park Jun Hwa, yang juga memimpin proyek drama Let's Eat, Because This Is My First Life serta What's Wrong with Secretary Kim.Drama Touch Your Heart dikabarkan tayang 2019.(ELG)