Serial Dokumenter Terbaru Prince Dirilis di Netflix

Jakarta: Netlix kembali menghadirkan satu tayangan menarik. Kali ini, serial dokumenter terbaru dari musisi ternama Prince Rogers Nelson.



Dikutip dari laporan NME, kehidupan musikus Prince akan diangkat dalam layar sinema Netflix lewat arahan sutradara Ava DuVernay. Belum ada keterangan resmi kapan serial ini dirilis.

Ava DuVernay sebelumnya sukses mengepalai proyek film Selma dan 13th yang berhasil meraih piala Oscar. Untuk proyek serial Prince, kabarnya Ava tengah menyiapkan konten materi selama beberapa bulan belakangan.Konten cerita berdasarkan video footage, gambar, serta hasil wawancara dari arsip yang ada bersama Prince. Ava merasa terhormat dapat megerjakan proye serial dokumenter legendaris pelantun Let's Go Crazy tersebut."Prince adalah sosok jenius, selalu bersukacita, dan memberikan sentakan pada indra. Dia berbeda. Dia menghancurkan prasangka yang terbentuk sebelumnya, menghancurkan batas, dan membagikan perasaannya melalu musik," tulis sang sutradara dalam cuitan Twitter."Satu-satunya cara yang saya tahu dalam membuat film ini adalah dengan cinta dan kepedulian."Serial dokumenter Prince nantinya juga memuat konten dari 4's Prince: Last Year of a Legend. Film ini menampilkan wawancara bersama teman-teman Prince serta beberapa musisi di antaranya Cee Lo Green, George Clinton, dan Rev. Al Sharpton.(DEV)