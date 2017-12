Dwayne Johnson Takjub dengan Respons Film Jumanji: Welcome To The Jungle

Jakarta: Dwayne Johnson mengaku takjub dengan respons positif yang diraih film terbarunya, Jumanji: Welcome To The Jungle. Sejak tayang 20 Desember 2017, film Jumanji: Welcome To The Jungle memang mendapat tanggapan positif dari para kritikus film.



Di IMDB, film ini mendapat skor 7,2 . Sedangkan menurut catatan boxofficemojo, film ini sudah meraih USD118,3 juta di box office. Raihan ini tentu akan terus bertambah karena Jumanji: Welcome To The Jungle masih tayang di bioskop di seluruh dunia.

"Bersyukur dan terpukau dengan reaksi Anda setelah menonton Jumanji," tulis Dwayne Johnson di Instagram.Sejak proyek film ini diumumkan, tak sedikit nada sumbang menyertai Dwayne. Jumanji: Welcome To The Jungle merupakan sekuel film yang dulu dirilis pada 1995 dan dibintangi Robbin Williams.Mengingat kesuksesan dan begitu ikonisnya film pertama sedikit banyak membawa beban tersendiri bagi Dwayne dan timnya untuk mengikuti kesuksesan serupa. Namun, setelah film ini tayang dan mendapat respons positif, beban Dwayne seakan sirna.Selain Dwayne, Jumanji: Welcome To The Jungle dibintangi oleh Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black dan Nick Jonas. Film ini disutradarai oleh Jake Kasdan."Akhir pekan terbesar di 2017 di antara kita. Kita merayakan Natal di akhi pekan, kita punya Jumanji di akhir pekan. Natal dan Jumanji semuanya terbungkus menjadi satu. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena menyukai Jumanji. Anda telah memberi kami skor film A yang mana itu menakjubkan," jelas Dwayne dalam sebuah wawancara.(ELG)