Dunkirk Diganjar Dua Piala Oscar untuk Penyuntingan Suara Terbaik

California: Film Dunkirk garapan penulis-sutradara Christopher Nolan mendapat dua Piala Oscar untuk pengerjaan suara, yaitu kategori Sound Editing dan Sound Mixing. Ini adalah dua piala pertama Dunkirk dari total delapan kategori nominasi di Oscar.



Supervisor suara Richard King dan supervisor musik Alex Gibson berbagi piala untuk Sound Editing. Sementara tiga sound mixer Gregg Landaker, Gary A Rizzo, dan Mark Weingarten berbagi piala untuk Sound Mixing.

Untuk dua kategori ini, Dunkirk menyisihkan empat film yang sama-sama menjadi nomine, yaitu Baby Driver, Blade Runner 2049, The Shape of Water, dan Star Wars: The Last Jedi.Lalu apa beda sound editing dan sound mixing? Kenapa harus dipisah?Julian Slater, yang mengerjakan kedua tugas tersebut untuk Baby Driver garapan sutradara Edgar Wright memberi penjelasan singkat kepada Thrillist. Sound editor supervisor, kata Julian, punya tugas untuk memimpin divisi suara dalam sebuah proyek film dan menjadi penghubung ke sutradara.Sementara sound mixer bekerja di meja terakhir pasca-produksi sebelum film menjadi karya siap rilis. Dia bertugas memastikan seluruh elemen suara, efek suara, dan musik berpadu dengan baik dan dapat diterima oleh penonton.Malam anugerah Oscars ke-90 digelar di Hollywood, California pada Minggu, 4 Maret 2018 pukul 5 sore waktu setempat, atau pukul 8 WIB.Acara disiarkan secara langsung di kanal ABC dengan pembawa acara Jimmy Kimmel.(DEV)