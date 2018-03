Chicco Jerikho Sebut Film Love for Sale Mewakili Jomblo Masa Kini

Jakarta: Produser Chicco Jerikho menyebut kisah dalam film Love for Sale mewakili para lajang masa kini, yang memakai aplikasi gawai kencan online untuk mencari calon pasangan baru. Love for Sale adalah drama komedi garapan Andibachtiar Yusuf yang dibintangi oleh Gading Marten.



"Film ini mewakili suara hati jomblo-jomblo masa kini, jomblo yang kalau udah mentok enggak dapat pasangan di dunia nyata, biasanya halu (halusinasi), cari yang keliatan cakep di online," kata Chicco dalam keterangan pers tertulis dari pihak Visinema Pictures.

Love for Sale mengikuti kisah Richard (Gading), pria usia 40-an yang bertahun-tahun tidak mendapatkan kekasih. Sebagai pengganti dari ketiadaan pasangan, dia menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Kehidupan yang datar dan monoton mendadak berubah lebih berwarna saat bertemu Arini (Della Dartyan), gadis 'sewaan' dari situs kencan online. Namun Arini tak sekadar teman kencan.Menurut Visinema, Love for Sale tak hanya menyorot soal hubungan asmara dan kesendirian. Film ini juga menyajikan tema 'keluar dari zona nyaman'. Richard yang terlalu lama sendiri dan mencoba keluar dari zona nyaman, akhirnya menemukan sisi dari dalam diri yang tak pernah diketahui sebelumnya.Sutradara Yusuf alias Ucup menyebut bahwa lajang atau jomblo adalah masalah yang harus diselesaikan."Perjombloan itu masalah serius dan harus dituntaskan karena bisa menghambat kemajuan bangsa. Namun bagi mereka yang pede (percaya diri), percayalah, jadi jomblo itu enggak ada salahnya. Tanya saja Richard," kelakar Ucup.Visinema telah merilis trailer penuh dua pekan lalu. Mereka juga baru saja merilis poster resmi, yang menampakkan tokoh Richard berada satu ranjang bersama Arini dalam sebuah ruangan dengan cahaya remang. Mereka juga membuat permainan 'jenis jomblo' di situs web loveinc.id.Film ini diproduksi Visinema bersama Stay Connected Media dan 13 Entertainment. Chicco menjadi produser bersama Angga Dwimas Sasongko. Selain menjadi sutradara, Ucup juga menulis naskah bersama Irfan Ramli.Selain Gading dan Della, sejumlah aktor yang terlibat antara lain Adriano Qalbi, Melissa Karim, Torro Margens, Albert Halim, Rukman Rosadi, Annisa Pagih, dan Verdi Solaiman.Love for Sale dijadwalkan tayang di bioskop mulai Kamis, 16 Maret 2018.(DEV)