Rogue One Masih Berjaya di Box Office

Metrotvnews.com, Los Angeles: Rogue One: A Star Wars Story mengukuhkan posisinya di box office Amerika Utara selama akhir pekan Natal.



Prekuel Star Wars yang dibintangi Felicity Jones sebagai Jyn Erso memegang takhta di pekan kedua pemutaran dengan penghasilan USD70 juta.

Di antara pendatang baru, Sing berhasil mendulang sukses pada pemutaran perdananya. Film animasi keluarga garapan Universal ini menempati peringkat 2 dengan pendapatan USD34 juta. Film ini menampilkan suara Matthew McConaughey, Seth MacFarlane, Tori Kelly, dan Scarlett Johansson.Posisi 3 sampai 5 juga ditempati film pendatang baru, antara lain Passengers, Assassin Creed, dan Why Him?Passengers, fiksi ilmiah berbalut romansa ini harus menelan kekecewaan dengan pemasukan USD26 juta di minggu pertama pemutaran. Angka yang cukup rendah untuk biaya produksi senilai USD120 juta.Begitu juga dengan Assassin Creed. Film yang diadaptasi dari video game ini hanya berhasil mencetak USD10,6 juta, masih jauh dari biaya produksi film yang kabarnya mencapai USD200 juta.Di posisi 5, Why Him?, film komedi yang menampilkan James Franco dan Cranston Bryan itu harus puas dengan pemasukan USD9,8 juta pada pemutaran pekan pertama.1. Rogue One: A Star Wars Story (USD70 juta)2. Sing (USD34 juta)3. Passengers (USD26 juta)4. Assassin's Creed (USD10,6 juta)5. Why Him? (USD9,8 juta)6. Moana (USD7,1 juta)7. Office Christmas Party (USD4,8 juta)8. Collateral Beauty (USD3,5 juta)9. Fantastic Beasts and Where to Find Them (USD3 juta)10. Manchester by the Sea (USD2,9 juta)(DEV)