Film Konser Reputation Taylor Swift Ditayangkan di Netflix

Los Angeles: Menutup akhir tahun yang manis, Taylor Swift merilis film dari tur konser Reputation Stadium Tour. Kabar ini diumumkan Taylor Swift melalui Twitter tepat di hari ulang tahunnya, Kamis, 13 Desember 2018.



Dalam postingan, Taylor mengucap terima kasih sekaligus mengumumkan trailer film konser yang akan dirilis di Netflix pada 31 Desember 2018 tepat pada pergantian tahun.

Thanks so much for all the birthday wishes! Today I finally get to show you something we’ve been working on for a while... the trailer for the Reputation Stadium Tour! The entire concert film will premiere on @Netflix at 12:01AM PT December 31. pic.twitter.com/ZL3Kx2OUx8