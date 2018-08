Singel Jason Mraz Diadaptasi jadi Film Keluarga

Jakarta: Sukses menelurkan video musik Have It All pada 27 April lalu, Jason Mraz bersama rekan band pengiringnya merilis sebuah film berjudul sama, Jason Mraz: Have It All The Movie.



Have It All The Movie berkisah tentang kolaborasi kesuksesan dan kegembiraan. Film ini diarahkan sutradara Martin Montgomery, peraih trofi Emmy Award. Beberapa adegan dalam film dipastikan memuat potongan adegan yang tidak ditampilkan dalam video musik, termasuk ketika Mraz and His Superband memainkan materi baru untuk album Know yang akan meluncur pada 10 Agustus mendatang.

Have It All The Movie diproduksi dan didistribusikan oleh SiriusXM bersama Mrazmovie dan Fanthom Events. Film ini dikemas dalam durasi 1 jam 30 menit dan dirilis resmi 7 Agustus 2018. Penyebaran layar film terbatas dan hanya pada beberapa bioskop terpilih.Singel Have It All sebagai pertanda Jason Mraz kembali berkarya setelah merilis album Yes! (2014). Empat tahun alpa menelurkan album, penyanyi sekaligus penulis lagu yang kental dengan singel hit terdahulunya I'm Yours kembali dengan materi lagu yang lebih segar."Have It All adalah sebuah lagu tentang pesan harapan untuk membantuku terus melangkah. Sebuah lagu dengan pesan kebaikan, lawan dari kemurungan. Seperti sebuah berkat tersembunyi dalam lagu rap dan harus dibagikan," ungkapnya ketika Have It All dirilis, dilansir dari Billboard.Jason Mraz menggandeng David Hodges, penulis lagu untuk Christina Perri dan Kelly Clarkson serta JKash, penulis lagu untuk Maroon 5, Charlie Puth dan Meghan Trainor.(ASA)