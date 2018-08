Monty Tiwa Anggap Pemain Film Rompis Berhasil Lewati Tantangan

Sebagai bentuk penghormatan kepada film Roman Picisan (1980). Film Rompis (2018) mengulang adegan yang ada di postingan ini. Tentunya dengan interpretasi yang lebih "kekinian". Beban berat ada dipundak pemain2 muda kami karna mereka harus memainkan karakter yang pernah diperankan oleh aktor papan atas sekelas Rano Karno, Lydia Kandou dan Tino Karno. Mereka dituntut untuk tidak menjiplak tapi memberikan interpretasi baru yang segar, serupa tapi tak sama. Dan alhamdulilah menurut saya, mereka berhasil. Sampai berjumpa di Bioskop, 16 Agustus 2018.

