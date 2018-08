Paul Rudd akan Bintangi Serial Komedi Terbaru Netflix

California: Usai dengan proyek film Ant-Man & The Wasp dan Avengers 4, aktor dan komedian Paul Rudd akan bermain dalam serial komedi terbaru untuk Netflix. Serial ini berjudul Living With Yourself, yang berkisah tentang perjuangan seorang pria dalam hidup.



Menurut laporan AceShowbiz, serial ini dibuat dan ditulis Timothy Greenberg, sineas AS pemenang dua Piala Emmy lewat program variety The Daily Show. Rencananya, serial ini akan dibuat dalam delapan episode dan disebut-sebut sebagai serial komedi filosofis yang mempertanyakan, apakah orang bernar-benar ingin menjadi lebih baik.

Paul Rudd memerankan tokoh ganda. Awalnya, dia adalah seorang pria yang mendapat perawatan khusus. Setelah perawatan, dia adalah orang yang baru dan lebih baik. Pria baru ini mengungkap bahwa musuh terbesarnya adalah diri sendiri.Kedelapan episode akan disutradarai oleh Jonathan Dayton dan Valerie Faris. Jonathan dan Valerie adalah pasangan sutradara yang telah menyutradarai banyak video musik dan tiga film panjang. Setelah Little Miss Sunshine (2006), mereka menyutradarai Ruby Sparks (2012) dan Battle of Sexes (2017).Paul Rudd adalah pria AS kelahiran 6 April 1969. Dia memulai karier akting pada awal 1990-an lewat serial drama Sisters. Sebelum bergabung ke Marvel Studios menjadi pemeran superhero Ant-Man, dia dikenal lewat sejumlah film seperti Clueless (1995), Romeo + Juliet (1996), Anchorman (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Love You, Man (2009).Dalam Ant-Man & The Wasp, filmnya yang terakhir dirlis, Paul juga ikut menulis naskah. Sejak dirilis di bioskop puluhan negara pada Juli 2018, film ini telah meraup pemasukan kotor USD431,89 juta atau sekitar Rp6,2 triliun. Empat filmnya yang juga dirilis tahun ini adalah The Catcher Was a Spy, Ideal Home, dan Mute.(DEV)