Game of Thrones Pertahankan Rekor Emmy

California: Serial Game of Thrones musim ketujuh membawa pulang dua piala Primetime Emmy dalam seremoni di Los Angeles pada Senin malam, 17 September 2018. Dua kemenangan itu memantapkan posisi Game of Thrones sebagai serial drama dengan Emmy terbanyak, yaitu 47 piala.



Game of Thrones (GOT) telah berjalan selama tujuh musim sejak 2011 di HBO. Lewat musim pertama, serial ini telah mencuri panggung Emmy. Tahun itu, GOT memboyong dua piala lewat kategori aktor pendukung terbaik (Peter Dinklage) dan sekuen judul pembuka terbaik.

Selama tahun-tahun berikutnya, lewat musim kedua hingga ketujuh, GOT selalu masuk nominasi Emmy dan menang dalam beberapa kategori. Pada Emmy edisi 2012-2014, GOT hanya menang dalam kategori teknis, seperti penataan artistik, efek visual, riasan prostetik dan non-prostetik, serta kostum.Kemenangan terbanyak didapat dalam Emmy 2015 dan 2016, yaitu sebanyak 12 kategori setiap tahun. Capaian ini juga membuat GOT menjadi serial dengan kemenangan terbanyak lewat satu musim saja.Pada episode musim ketujuh, jadwal rilis GOT mundur tiga bulan dari waktu biasanya sehingga tidak bisa masuk seleksi Emmy 2017 dan terhitung untuk edisi berikutnya. Dalam Emmy 2018, GOT kembali masuk dan menjadi nomine untuk 23 kategori teknis (Creative Arts Emmy) dan non-teknis (Primetime Emmy).Dari Emmy terakhir ini, Game of Thrones memboyong sembilan piala, dua non-teknis dan tujuh teknis. Kategori serial drama terbaik dimenangkan tiga kali sejak 2015 hingga 2018.Secara keseluruhan, Game of Thrones pernah masuk ke 128 kategori nominasi Emmy selama tujuh musim. Dari nominasi itu, 47 piala kemenangan diboyong.(ELG)