Lilo & Stitch akan Digarap ke Versi Film Live-action

California: Walt Disney telah menyiapkan satu kisah lagi dari katalog animasinya untuk dibuat ke versi film live-action, yaitu Lilo & Stitch. Film ini akan diproduksi oleh Dan Lin dan Jonathan Eirich, yang sekarang sedang mengerjakan Aladdin.



Menurut laporan The Hollywood Reporter, Disney telah merekrut Mike Van Wes untuk menulis naskah. Sebelumnya, Mike dikenal sebagai penulis naskah horor, seperti The Crooked Man dan Not In Kansas.

Film animasi asli Lilo & Stitch, yang dirilis pada 2002, digarap oleh duo penulis-sutradara Dean DeBlois dan Chris Sanders, yang kemudian mengerjakan film animasi populer How to Train Your Dragon.Film asli tersebut meraup pendapatan kotor USD273,14 juta dari bioskop dunia dan terhitung kurang populer ketimbang film-film animasi Disney lain seperti Frozen dan Lion King.Proyek Lilo & Stitch terbaru akan menjadi film versi live-action bercampur CGI. Namun belum diketahui, apakah film akan dirilis di bioskop reguler atau platform streaming terbaru milik Disney yang akan diluncurkan tahun depan.Sebelumnya, Disney telah berhasil membuat film versi live-action atas properti animasi mereka seperti Cinderella, Beauty and the Beast, dan The Jungle Book. Film live-action yang sekarang sedang dikerjakan adalah Dumbo, The Lion King, dan Aladdin.(ELG)