Joaquin Phoenix akan Bintangi Film Joker

California: Warner Brothers telah menyiapkan satu proyek film Joker yang bukan bagian dari semesta bersama film-film komik DC. Joaquin Phoenix, aktor di film Gladiator dan Walk the Line, dipastikan akan menjadi aktor utama pemeran Joker.



Seperti dilaporkan The Hollywood Reporter, Joaquin telah menyepakati kontraknya dengan proyek ini. Todd Phillips (trilogi The Hangover, War Dogs) menjadi sutradara sekaligus ikut menulis naskahnya bersama Scott Silver (The Fighter, The Finest Hours).

Kisahnya akan berpusat pada Joker, musuh bebuyutan Batman, dalam konteksnya sebagai seorang manusia yang diabaikan oleh masyarakat. Syuting akan dimulai September 2018 di New York. Jadwal rilis belum diungkap.Nilai anggaran produksinya berada di kisaran USD55 juta atau sekitar Rp770 miliar, relatif lebih kecil dibanding film-film adaptasi komik superhero lain.Joker adalah karakter fiksional yang pertama kali muncul di komik Batman terbitan 1940. Dalam versi film live-action, sedikitnya sudah ada empat aktor sebelum Joaquin yang memerankan Joker. Ada Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, dan terakhir Jared Leto.Sementara itu, Warner juga dikabarkan sedang mengembangkan film Joker sebagai bagian dari semesta film komik DC dengan aktor utama Jared Leto. Jared telah muncul sebagai Joker di film Suicide Squad (2016).Joaquin adalah aktor Amerika kelahiran 28 Oktober 1974. Dia telah bermain di beragam film panjang sejak 1980-an. Tiga filmnya yang dirilis tahun ini adalah Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, Mary Magdalene, dan The Sisters Brothers.(DEV)