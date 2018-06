Sutradara James Bond Garap Film Perang Dunia I

California: Sam Mendes, sutradara dua film terakhir seri James Bond, menyiapkan proyek film terbaru berjudul 1917. Kisahnya akan mengambil latar Perang Dunia Pertama, yang dalam versi nyata terjadi selama empat tahun dan berpusat di Eropa.



Seperti dilaporkan AceShowbiz, Sam tak hanya menyutradarai. Dia juga menjadi produser dan ikut menulis naskah bersama Krysty Wilson-Cairns (serial Penny Dreadful). Proyek ini menjadi debut penulisan naskah bagi Sam.

Syutingnya akan berlangsung mulai April tahun depan. Rencana rilis adalah Desember 2019. Daftar pemain belum diungkap.Produksi akan dilakukan Amblin Entertainment, perusahaan produksi milik Steven Spielberg. Sebelumnya, Sam dan Amblin pernah bekerja sama membuat American Beauty (1999), yang mengantar Sam meraih Piala Oscar sebagai sutradara terbaik."Aku tak bisa lebih senang lagi kembali bekerja dengan Amblin dan Steven Spielberg, bersama Donna Langley dan semuanya di Universal. Aku telah mengerjakan naskah ini selama setahun lebih dan sangat senang bisa mulai mewujudkan film ini jadi nyata," kata Sam.1917 akan menjadi film cerita panjang kedelapan Sam sebagai sutradara. Setelah American Beauty, Sam membuat Road to Perdition, Jarhead, Revolutionary Road, Away We Go, Skyfall, dan Spectre.(ASA)