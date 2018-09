Produser Ungkap Judul dan Plot Film Die Hard 6

California: Selang tiga dekade setelah film pertama dirilis, kisah polisi detektif John McClane dalam seri Die Hard masih akan dilanjutkan di proyek film keenam oleh produser Lorenzo diBonaventura. Menurut Lorenzo, naskah untuk film ini sudah punya judul baru yang lebih singkat, yaitu "McClane".



Informasi ini diungkap Lorenzo dalam wawancara terbaru dengan Majalah Empire. McClane akan punya dua plot sekaligus. Plot utama mengikuti John, yang diperankan Bruce Willis, sebagai polisi berusia 60 tahun. Plot kedua mengikuti masa muda John dalam usia 20-an tahun.

"Kalian bisa tahu maksud kami lewat judul yang tercantum di halaman pertama. Kami ingin kalian masuk ke dunia John McClane lebih daripada sebelumnya," kata Lorenzo.Lorenzo menyebut bahwa plot masa kini dan plot prekuel McClane akan punya porsi seimbang. Bruce dipastikan akan tetap tampil sebagai salah satu pemain utama."Aku tak tahu apa jadinya Die Hard tanpa Bruce. Kabar bahwa perannya tidak terlalu signifikan di film ini, tidak benar-benar akurat. Kami akan menjelajahi kehidupan John McClane dalam usia 20-an, tetapi sama pentingnya dia dalam usia 60-an," ungkap Lorenzo.Proyek ini sudah masuk tahap praproduksi. Naskahnya ditulis oleh duo saudara kembar Chad dan Carey Hayes (House of Wax, The Conjuring) dan telah selesai sejak Juli 2018. Kursi sutradara ditempati oleh Len Wiseman, yang sebelumnya juga mengarahkan film seri keempat Live Free or Die Hard (2007).Seri Die Hard diawali dengan film rilisan 1988 garapan sutradara John McTiernan. Empat film sekuelnya dibuat dan dirilis dalam kurun waktu 1990 hingga 2013. Kisahnya berpusat pada John McClane, polisi detektif New York dan Los Angeles yang kerap terjebak dalam situasi sulit penuh bahaya. Dalam situasi itu, dia menjadi satu-satunya harapan untuk mengatasi masalah.(ELG)