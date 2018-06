Marvel Pegang Tiga Posisi Teratas Film Terlaris 2018

California: Paruh pertama 2018 menjadi ladang uang bagi film-film adaptasi komik Marvel. Deadpool 2 dari 20th Century Fox, yang dirilis sejak tiga pekan lalu, telah menembus angka pemasukan kotor USD598 juta dan memantapkan posisinya sebagai film barat terlaris ketiga di dunia untuk tahun 2018.



Deadpool bergabung dengan Avengers: Infinity War serta Black Panther dalam jajaran tiga besar film terlaris 2018. Kedua film ini dirilis oleh Walt Disney dan sama-sama diadaptasi dari komik Marvel untuk waralaba Marvel Cinematic Universe. Pemasukan yang diraup keduanya, berturut-turut, adalah USD1,96 miliar USD1,34 miliar.

Film-film internasional lain yang berada di angka bawahnya hingga USD400 juta yaitu Ready Player One (Warner Bros), Operation Red Sea (Well Go USA), Detective Chinatown 2 (Warner Bros), dan Rampage (Warner Bros). Lalu di angka USD300 juta ke atas, ada Fifty Shades Freed (Universal), Monster Hunt 2 (Lionsgate), Petter Rabbit (Sony), serta A Quiet Place (Paramount).Kesuksesan komersial film adaptasi komik superhero bukan cerita baru di Hollywood. Pada 1989, ada Batman garapan Tim Burton yang menjadi film terlaris saat itu. Tahun berikutnya ada Teenage Mutant Ninja Turtles garapan Steve Barron, yang menjadi film terlaris kelima.Setelah dua sekuel Batman versi Tim Burton pada 1992 dan 1995, film-film superhero barat mulai ramai kembali sejak 2000-an. Spider-Man versi aktor utama Tobey Maguire menjadi film terlaris 2002, disusul dua sekuelnya pada 2004 dan 2007.Selain itu, ada sejumlah film seri X-Men, Batman, dan Superman yang masuk ke jajaran 10 film terlaris setiap tahunnya. Pada 2008, The Dark Knight dan Iron-Man menjadi dua film terlaris saat itu. Sekuelnya, yaitu The Dark Knight Rises (2012) dan Iron-Man 2 (2010) serta Iron-Man 3 (2013) juga sukses secara komersial.Sejak Iron-Man, Marvel Studios rutin mengerjakan film dan serial adaptasi komik Marvel yang dunia fiksinya saling terkait dalam waralaba Marvel Cinematic Universe (MCU). Tidak semua menjadi jawara komersial setiap tahun, tetapi popularitas genre ini terbangun konsisten.Tidak hanya MCU, ada juga seri The Amazing Spider-Man dari Sony, seri X-Men dari Fox, superhero komik DC dari Warner Bros. Pada 2017, film-film dari setiap seri ini ini mengemuka di box office. Misalnya Guardians of the Galaxy Vol. 2, Spider-Man: Homecoming, Logan, Wonder Woman, dan Justice League.Untuk tahun ini, genre superhero komik menembus rekor komersial baru. Selain karena ada tiga film terlaris paruh pertama 2018 dengan genre tersebut, Infinity War dan Black Panther masuk ke jajaran 10 film barat terlaris di dunia sepanjang masa bersama aneka film dari 1997 hingga 2015.(DEV)