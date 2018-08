Produksi Film Guardians of the Galaxy Vol 3 Ditunda

California: Proyek film Guardians of the Galaxy Vol. 3 ditunda. Keputusan ini dikeluarkan menyusul pemecatan penulis dan sutradara James Gunn oleh Walt Disney pada 20 Juli 2018 lalu terkait kasus kicauan di media sosial.



Menurut laporan The Hollywood Reporter (THR), sejumlah sumber orang dalam menyebut bahwa proyek ini sudah masuk tahap praproduksi bersama tim kecil. Namun produksi ditangguhkan untuk sementara. Anggota tim kecil dibubarkan dan bebas untuk mencari proyek lain. Sementara itu, Marvel Studios dan Disney menyusun ulang proyek ini.

"Jadwalnya telah diundur," kata seorang sumber.Sebelumnya, proyek direncanakan masuk tahap praproduksi secara penuh mulai September 2018 dan masuk proses syuting mulai Januari atau Februari 2019. Dengan penundaan ini, para penggemar harus lebih bersabar menantikan kelanjutan kisah Star-Lord dan timnya dalam film ketiga. Sejauh ini, Disney belum pernah menyatakan secara resmi jadwal rilisnya di bioskop.James Gunn, yang menulis dan mengarahkan dua film pertama, telah menyiapkan naskah untuk film ketiga. Kendati James dipecat Disney, naskah tulisannya untuk film ketiga tetap akan dipakai oleh Marvel Studios. Rumor beredar bahwa Taika Waititi, sutradara Thor: Ragnarok, akan masuk dan menggantikan James.James dipecat dari proyek film Guardians of The Galaxy Vol. 3 karena sejumlah kicauan lamanya dari 2008-2011 yang merujuk ke humor tentang pedofilia dan penganiayaan. Disney menilai pernyataan James tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Kicauan ini terkubur dalam linimasa akun Twitter James, tetapi diangkat kembali oleh situs web Dailiy Caller dan mendapat sorotan luas.Sejumlah pemain seperti Dave Bautista, Chris Pratt, dan Zoe Saldana menentang keputusan Disney dan meminta pemecatan James dibatalkan. Namun keputusan Disney tetap tidak berubah.Guardians of the Galaxy adalah salah satu seri film dalam waralaba Marvel Cinematic Universe, yang diadaptasi dari komik-komik terbitan Marvel. Dari 20 film Marvel yang telah dirilis hingga sekarang, kedua film Guardians of the Galaxy masuk 10 besar terlaris. Total pemasukan kotornya dari box office dunia adalah USD1,63 miliar atau sekitar Rp23,86 triliun (Rp14.580 per USD).(DEV)