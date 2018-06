Sutradara Doctor Strange Puji Film Pengabdi Setan

Jakarta: Film Pengabdi Setan karya sutradara Joko Anwar kembali mencuri perhatian. Kali ini Pengabdi Setan mencuri perhatian sineas luar negeri Scott Derrickson, sutradara film Doctor Strange dan Sinister.



Pujian itu diberikan Derrickson melalui akun Twitter dengan mengunggah poster film Pengabdi Setan versi bahasa Mandarin.

Satan’s Slaves is a well-crafted, shit-scary horror film from Indonesia.



Film festivals are all about discovering gems like this one. pic.twitter.com/d4ydAXSxAf