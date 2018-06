Pistol Han Solo dari Film Star Wars Terjual Rp7,7 Miliar

Nevada: Satu lagi memorabilia dari film seri Star Wars yang terjual dalam lelang dengan harga tinggi. Kali ini, properti pistol "Blaster" yang digunakan tokoh Han Solo dalam film Return of The Jedi terjual senilai USD550 ribu atau sekitar Rp7,7 miliar.



Menurut laporan The Hollywood Reporter, memorabilia ini dibeli pihak pengelola waralaba Ripley's Believe It or Not dalam sebuah lelang di Las Vegas pada Sabtu, 23 Juni 2018. Barang ini berasal dari koleksi James L Schoppe, penata artistik film Return of the Jedi.

Blaster menjadi barang termahal dalam lelang tersebut. Selain itu, ada pula sebuah Blaster milik karakter Imperial Scout Trooper yang terjual USD90.625 atau Rp1,26 miliar.(Baca juga: Proyek Film-film Terbaru Star Wars Tidak Ditunda, tetapi Diperbaiki Lalu ada kostum Chistopher Reeve dalam film Superman III (1983) yang terjual dengan harga USD200 ribu atau Rp2,8 miliar, serta gaun wool hitam Marilyn Monroe yang terjual USD50 ribu atau Rp700 juta.Memorabilia Star Wars termasuk barang bernilai tinggi dalam lelang. Tahun lalu, sebuah unit model robot R2-D2 dari film Star Wars terjual USD2,76 juta atau sekitar Rp38 miliar dalam lelang yang digelar Profiles in History. Robot ini adalah hasil rakitan dari berbagai bagian yang pernah digunakan untuk syuting trilogi pertama Star Wars (1977-1983).Lalu ada lightsaber senilai Rp5,9 miliar dan. helm Dart Vader senilai Rp1,2 miliar. Ada juga patung Putri Leia ukuran 1:1, unit robot C-3PO, dan action figure klasik Putri Leia yang kemasannya belum pernah dibuka sejak 1978.(TIN)