Shia LaBeouf Akan Perankan Ayahnya di Film Biopik Dirinya Sendiri

California: Penggalan kisah hidup aktor kelahiran 1986 Shia LaBeouf akan diadaptasi ke sebuah film drama keluarga berjudul Honey Boy. Shia bergabung dan akan bermain sebagai ayahnya.



Menurut laporan Variety, film ini berkisah tentang seorang anak yang berusaha memperbaiki hubungan dengan ayahnya, yang secara legal telah putus hubungan selama lebih dari satu dekade. Sang ayah adalah seorang pemabuk yang suka menyiksa.



Judul Honey Boy diambil dari nama panggilan Shia saat kecil. Shia memerankan tokoh ayahnya sendiri, sedangkan tokoh Shia di dalam film diperankan oleh aktor kelahiran 1996 Lucas Hedges. Sebelumnya, Lucas muncul dalam film Lady Bird dan Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.



Shia terakhir muncul dalam film biografi olahraga Borg McEnroe garapan Janus Metz Pedersen. Film lain yang akan dirilis adalah film petualangan The Peanut Butter Falcon garapan Tyler Nilson dan Michael Schwartz. Shia beradu akting dengan Dakota Johnson.



Proyek Honey Boy dipimpin oleh Alma Har’el sebagai sutradara dan Brian Kavanaugh-Jones (Midnight Special), Daniela Taplin Lundberg, serta Christopher Leggett sebagai produser. Produksi dilakukan Automatik dengan rekan produksi Stay Gold Features.



Menurut The Hollywood Reporter, Shia ikut menulis naskah dalam nama alias Otis Lort. Nama alias ini diakui Shia dalam wawancara terbaru dengan majalah Esquire.

