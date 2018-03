Gary Oldman Dedikasikan Kemenangan di Oscar untuk Ibunda

California: Aktor Gary Oldman berhasil membawa piala Oscar 2018 lewat film doumenter Darkest Hour. Dalam film tersebut, Gary berperan sebagai Winston Churcill.



Kemenanga Gary dalam Academy Award ke-90 ini berhasil mengalahkan empat nomine lain yakni Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Gey Out) serta Denzel Washington (Roman J. Israel).

Kemenangan ini tampaknya tak seutuhnya dibanggakan sendiri oleh Gary. Dalam pidato yang dibawakan ketika menerima piala Oscar, aktor berusia 59 tahun tersebut mengatakan capaian ini lebih banyak berkat film Darkest Hour. Menurutnya, film ini memiliki sisi yang dapat menarik perhatian banyak orang, di mana menceritakan seorang pemuda asal London yang mengejar mimpinya.Capaian ini juga sebagai hadiah untuk ibunya yang akan berulang tahun."Dia berusia 99 tahun di hari ulang tahunnya nanti. Saya ingin mengatakan terima kasih untuk cinta dan dukungannya. Saya membawa pulang piala Oscar," ucapnya dari atas podium.Academy Award yang ke-90 tahun ini dipandu oleh Jimmy Kimmel, dan ditayangkan secara langsung melalui saluran televisi ABC Network. Ajang perhelatan untuk insan di dunia perfilman kali ini digelar di Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 4 Maret 2018.(DEV)