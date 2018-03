Menang Efek Visual Terbaik, Blade Runner 2049 Kalahkan Star Wars: The Last Jedi

Los Angeles: Film Blade Runner 2049 berhasil membawa pulang piala Oscar dalam Academy Award yang ke-90.



Tim efek visual Blade Runner 2049 yang berbagi piala Oscar ini antara lain John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert dan Richard R. Hoover.

Empat nomine lain yang bersaing bersama Blade Runner 2049 antara lain tim penata efek visual dari film Guardians of the Galaxy Vol. 2, Kong: Skull Island, Star Wars: The Last Jedi serta War of the Planet of the Apes.Dua hal yang menjadi tolak ukur penilaian katgeori ini adalah pertimbangan kontribusi efek visual terhadap keseluruhan produksi dan bentuk seni, keterampilan, serta keabsahan ilusi visual yang dicapai.Blade Runner 2049 merupakan film sci-fi arahan sutradara Denis Villeneuve berdasarkan naskah yang ditulis Hampton Fancher dan Michael Green.Academy Award yang ke-90 tahun ini dipandu oleh Jimmy Kimmel yang ditayangkan secara live melalui saluran televisi ABC Network. Ajang perhelatan untuk insan di dunia perfilman kali ini digelar di Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 4 Maret 2018.Dalam gelaran bergengsi ini film The Shape of Water arahan sutradara Guillermo del Toro tercatat paling banyak masuk dalam daftar nomine.

(ASA)