Denis Villeneuve Kecewa Soundtrack Blade Runner 2049 Tak Masuk Nominasi Oscar

Los Angeles: Sutradara Denis Villeneuve merasa terhormat film Blade Runner 2049 diunggulkan di lima kategori Piala Oscar 2018. Namun dia kecewa dewan Academy gagal mengenali musik soundtrack filmnya untuk diikutkan ke nominasi.



DIlansir dari CBC Canada, Dennis menilai musik untuk filmnya adalah salah satu yang terbaik untuk 2017. Semua musik soundtrack Blade Runner 2049 digarap oleh Hans Zimmer dan Benjamin Wallfisch.

"Aku pikir apa yang dikerjakan (Hans dan Benjamin) untuk film ini, musik untuk film ini, sejauh ini adalah salah satu yang terbaik tahun ini," kata Dennis."Sebagai seorang sutradara, aku bekerja sangat dekat dengan orang-orang ini untuk membawa visiku ke layar, dan aku bekerja dengan seniman hebat dan aku berhutang banyak ke mereka," lanjutnya.Nominasi Piala Oscar 2018 diumumkan pada Selasa 23 Januari. Blade Runner masuk ke kategori sinematografi, penyutingan suara, sound mixing, efek visual, dan desain produksi.Lima kategori ini masuk ke capaian keahlian profesi, bukan yang lebih besar seperti sutradara atau film terbaik. Menurut Dennis, salah satu alasannya mungkin karena film ini eksperimental. Namun capaian kesenian film ini tetap mendapat pengakuan."Sangat tidak biasa bagi sebuah film yang tidak sukses di box office Amerika Serikat, mendapat sebuah nominasi untuk film terbaik," katanya.Sebelumnya dalam Oscars 2017, Dennis telah diunggulkan sebagai sutradara terbaik lewat film Arrival. Selain itu, Arrival juga diunggulkan di tujuh kategori lain, tapi hanya membawa pulang piala kategori penyuntingan suara terbaik.Sementara itu, nama Hans Zimmer sendiri telah masuk nominasi kategori musik film terbaik lewat Dunkirk. Dia bersaing dengan karya empat komponis lain untuk Phantom Thread, The Shape of Water, Star Wars: The Last Jedi, serta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Jika karya Hans di Blade Runner 2049 masuk nominasi, kedua karya dia akan saling bersaing dalam proses penjurian akhir.Malam anugerah Oscars ke-90 akan digelar di Hollywood, California pada Minggu, 4 Maret 2018 pukul 5 sore waktu setempat. Acara akan disiarkan di kanal ABC dengan pembawa acara Jimmy Kimmel.(DEV)