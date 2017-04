Film Laga Iko Uwais dan Tony Jaa Mulai Syuting di Bangkok

Metrotvnews.com, Jakarta: Iko Uwais tengah menjalani syuting film laga Triple Threat di Bangkok. Film arahan Jesse V Johnsson ini juga melibatkan sejumlah aktor beladiri lain, seperti Tony Jaa, Tiger Hu Chen, Scott Adkins, Michael Jai White, dan Michael Bisping.



Menurut informasi yang dihimpun, konflik dalam kisah film berpusat di satu tokoh perempuan anak seorang miliuner yang terancam menjadi sasaran sindikat kejahatan transnasional.

Tiga tokoh, yang diperankan oleh Iko, Tony, dan Tiger, berusaha melindunginya dari bahaya. Mereka harus melawan kelompok tokoh yang diperankan oleh Adkins, Jai White, dan Bisping.Sebelumnya dikabarkan bahwa kursi sutradara akan ditempati oleh Chad Stahelski dan naskah ditulis oleh Dwayne Smith. Namun karena suatu hal, susunan kru berubah. Latar kisah pun tidak jadi di Meksiko, tetapi berpindah ke Asia.Proses syuting di Bangkok telah dimulai pertengahan April dan direncanakan selesai pada Mei 2017, kata pihak manajemen Iko.Selain keenam aktor laga di atas, proyek ini juga melibatkan beberapa pemain beladiri. Celina Jade (serial Arrow), Jeeja Yanin Vismistananda (Chocolate 2008), dan Ron Smoorenburg (Who Am I? 2008) akan ikut berakting. Tim Man terlibat sebagai pengarah koreografi.Pengarah sinematografi dipegang oleh Jonathan Hall yang pernah terlibat juga dalam film Green Street Hooligans 2 (2009) dan beberapa episode The Walking Dead.(ELG)