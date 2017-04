Film Biopik Madonna Diberi Judul Blonde Ambition

Metrotvnews.com, Jakarta: Rumah produksi Universal disebut sedang menyiapkan film biopik tentang Madonna. Film biopik diva pop dunia itu akan diberi judul Blonde Ambition.



Naskah film Blonde Ambition akan ditulis oleh pendatang baru, Elyse Hollander. Produser film Fifty Shade of Grey, Michael De Luca disebut akan memproduseri film ini. Turut bersama Michael, Brett Ratner dari RatPac Entertainment dan Jonh Zaozirny duduk di kursi produser.

Menurut The Hollywood Reporter, belum ada sutradara yang ditunjuk menggarap film ini. Begitu juga pemeran Madonna dan pemain lainnya belum diumumkan.Film Blonde Ambition akan memgambil latar cerita tentang New York era 1980-an di mana Madonna mulai menapaki karier di dunia hiburan. Film Blonde Ambition akan mengangkat kisah bagaimana Madonna merilis album pertama dan mencoba meraih popularitas.Jalan Madonna memang berliku. Dia pindah dari Michigan ke New York pada 1978 untuk menjadi penari. Namun, dia ternyata memiliki bakat lain sebagai penyanyi dan penulis lagu. Dia sempat gagal bersama band rock kemudian kembali lagi ke musik pop.Pada tahun 1983, Madonna merilis album debut. Setahun kemudian, dia merilis Like a Virgin yang membuat namanya mulai dilirik orang.Kini, Madonna menjelma menjadi salah satu ratu pop dunia dan penyanyi wanita paling ikonik saat ini. Dia berhasil membuktikan bisa meraih sukses meski banyak diremehkan orang.(ELG)