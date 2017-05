Kisah Star Wars IX Dibuat Ulang Setelah Kematian Carrie Fisher

Metrotvnews.com, Jakarta: Carrie Fisher, pemeran tokoh Leia Organa, dipastikan tidak akan tampil dalam film Star Wars IX. Meskipun Carrie masih terlibat penuh di film kedelapan, Lucasfilm membuat ulang kisah lanjutannya supaya tokoh Leia tidak perlu hadir di layar.



"Hampir seluruhnya kita mulai dari awal," kata Kennedy kepada Entertainment Weekly.

Lucasfilm sebelumnya juga telah menyatakan mereka tidak akan merekayasa kehadiran Carrie dengan teknologi digital."Kami ingin meyakinkan para penggemar bahwa Lucasfilm tidak punya rencana untuk merekayasa kehadiran Carrie sebagai Princess atau Jenderal Leia Organa," tulis Lucasfilm dalam pernyataan resmi.Carrie meninggal di Los Angeles pada akhir Desember 2016, sepulang tur promo buku The Princess Diarist di London. Dia mengalami serangan jantung sesaat sebelum pesawat mendarat. Setelah dirawat beberapa hari, Carrie tutup usia di umur 60 tahun.Sebelumnya, dia telah menyelesaikan semua proses syuting film Star Wars VIII, The Last Jedi. Film arahan sutradara Rian Johnson ini dijadwalkan mulai tayang Desember 2017.(ELG)