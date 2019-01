Aquaman Pecahkan Rekor Box Office Wonder Woman

California: Capaian komersial film Aquaman rilisan Warner Bros telah mencapai USD822 juta atau Rp11,898 triliun dari lingkup global hingga Selasa, 1 Januari 2019. Dengan angka tersebut, Aquaman menjadi film adaptasi seri DC Extended Universe terlaris kedua di dunia.



Capaian Aquaman memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Wonder Woman dengan capaian USD821,84 juta atau Rp11,895 triliun. Nomor satu masih dipegang oleh Batman v Superman: Dawn of Justice dengan total capaian USD873,63 juta atau Rp12,645 triliun.

Tiga film lain dengan capaian lebih rendah adalah Suicide Squad, Man of Steel, dan Justice League.Jika pendapatan hanya dihitung dari luar AS-Kanada saja, sebetulnya Aquaman sudah memecahkan rekor komersial lima film superhero DC sebelumnya. Dengan USD606,6 juta, Aquaman telah melampaui Dawn of Justice (USD543,27 juta), Justice League (USD428 juta), Suicide Squad (USD421,74 juta), Wonder Woman (USD409,28 juta), dan Man of Steel (USD377 juta).Pendapatan luar negeri terbanyak datang dari Tiongkok dengan nilai USD261,24 juta. Aquaman juga menjadi film superhero terlaris kedua di Tiongkok, mengekor Avengers: Infinity War. Aquaman dirilis perdana di bioskop Tiongkok pada 7 Desember 2018 dan telah melewati pekan keempat pemutaran.Aquaman baru dirilis di bioskop AS-Kanada pada 21 Desember 2018 atau dua pekan setelah Tiongkok. Jika pendapatan dari negara asalnya berhasil menembus kisaran USD400 juta, Aquaman akan menjadi film adaptasi komik DC ketiga yang menembus USD1 miliar setelah The Dark Knight dan The Dark Knight Rises.Artikel box office ini diolah berdasarkan data rilisan Box Office Mojo, comScore, dan Deadline.(ELG)