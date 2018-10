Sebelum Iblis Menjemput Menang di Festival Film Sitges Spanyol

Sitges: Film Sebelum Iblis Menjemput garapan penulis dan sutradara Timo Tjahjanto meraih kemenangan dalam Festival Film Sitges di Katalonia, Spanyol untuk kategori Midnight X-Treme. Kategori ini ditujukan bagi film-film pilihan festival yang "ekstrem" dan "mencapai batas", termasuk genre horor.



Sebelum Iblis Menjemput atau May the Devil Take You diputar dalam sesi Midnight X-Treme bersama belasan film lain dari berbagai negara, seperti Future World (James Franco & Bruce Thierry Cheung), Girls with Balls (Olivier Afonso), dan Gonjiam: Haunted Asylum (Bum-shik Jung).

Menurut keterangan resmi dari Sky Media, kelompok juri Carnet Jove memilih film ini sebagai pemenang karena unggul dalam aspek "jalan cerita hingga level horor" dan mampu memberikan "keseraman dan sensasi horor yang dapat dinikmati"."Terima kasih Sitges Festival atas penghargaan beken ini. Saya rasa kami akan kembali," kata Timo, yang sekarang sedang menyiapkan proyek film A Man Called Sightless (Si Buta).Sitges adalah festival film yang digelar tahunan sejak 1968 dan telah dikenal sebagai festival bergengsi untuk film-film fantasi dan horor. Tahun lalu, Marsha Timothy menang sebagai aktris terbaik lewat performanya dalam Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak garapan Mouly Surya. Filmnya sendiri mendapat penghargaan Special Mention untuk program Focus Asia.Festival Film Sitges 2018 digelar hampir dua pekan pada 4-14 Oktober. Sebelumnya, Sebelum Iblis Menjemput telah berkelana ke sejumlah festival internasional, seperti L'Etrange di Paris, Fantastic Fest di AS, dan BFI London Film Festival.Ketika dirilis di bioskop Indonesia pada awal Agustus lalu, film ini mencapai angka penjualan tiket 1,1 juta lembar. Film ini masih beredar di bioskop Malaysia.(ASA)