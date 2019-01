Aktor Nomine Oscar Asal Meksiko Takut Visa AS Ditolak Keempat Kalinya

Meksiko: Jorge Antonio Guerrero, aktor Meksiko yang ikut bermain dalam film Roma peraih 10 nomine Piala Oscar, takut permohonan visa AS dia ditolak lagi untuk keempat kalinya. Jorge hendak pergi ke AS untuk acara seremoni penghargaan Piala Oscar yang akan dihelat bulan depan.



Sebelumnya, menurut laporan Indiewire, Jorge sudah mengajukan visa tiga kali dengan kepentingan berbeda tetapi selalu ditolak. Pertama pada awal 2018, ketika film Roma belum tayang di Venice Film Festival dan Jorge ingin datang sebagai turis.

Kedua, setelah Roma masuk ke sejumlah festival film, Jorge mengajukan izin lagi tetapi ditolak. Ketiga, Jorge hendak datang ke acara jamuan film Roma yang digelar Netflix dan ke acara Golden Globes, tetapi izin visanya ditolak juga.Kini, dia takut tidak bisa menghadiri acara puncak Piala Oscar ke-91 yang akan digelar di California pada 24 Februari 2019. Film Roma masuk ke 10 kategori nominasi, termasuk film terbaik, film berbahasa asing terbaik, aktris utama terbaik, dan aktris pendukung terbaik.Menurut Jorge, salah satu alasan kenapa visanya ditolak adalah dugaan dari Kedutaan Besar AS di Kota Meksiko, bahwa Jorge seorang pekerja yang hendak mencari pekerjaan di AS dan bukan seorang aktor."Apa yang ingin aku pahami adalah bahwa ini persoalan prosedur saja. Ini adalah prosedur yang ingin aku lakukan dan bahwa aku telah ditolak oleh para pewawancara," kata Jorge."Aku ingin berpikir begitu, karena jika kami bisa menemukan cara supaya petugas konsulat atau seseorang di kedutaan membaca surat undangan, mereka bisa paham figur artistik yang aku punya dan pertukaran budaya sedang terjadi antara dua negara," lanjut aktor serial Narcos: Mexico ini.Dua rekan pemain Yalitza Aparicio dan Marina de Tavira menjadi nomine dan dipastikan bisa datang ke acara puncak Piala Oscar. Mereka tidak mendapat hambatan perizinan ketika hendak pergi ke AS untuk sejumlah acara terkait film Roma.Roma adalah film produksi AS-Meksiko garapan sineas Alfonso Cuaron. Selain tayang di festival, Roma dirilis secara terbatas di sejumlah bioskop AS dan secara global di Netflix. Sepanjang sejarah Oscar, Roma adalah nomine film berbahasa asing terbaik ke-10 yang sekaligus nomine film terbaik. Nomine kategori flm terbaik diberikan khusus kepada film-film produksi AS.(ASA)